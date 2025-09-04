Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил Председателю Си Цзиньпину признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Казахстана во время официального визита в Китай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства высоко оценил итоги переговоров с лидером КНР, а также выразил готовность и далее прилагать усилия в целях укрепления многогранного двустороннего сотрудничества.