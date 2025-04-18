– В настоящее время теплоснабжение Актау обеспечивает компания МАЭК. Однако мощностей предприятия не хватает, так как город быстро растет. В прошлом году в областном центре было построено и модернизировано 12 километров теплосетей, что позволило повысить надежность подачи тепла. Данную работу нужно продолжать. В 2024 году в регионе введено в эксплуатацию 846 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20% выше планового показателя. В то же время в области 7% жилого фонда признано ветхим, – сказал Президент.