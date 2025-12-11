Токаев передал наилучшие пожелания аятолле Али Хаменеи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– Глубокоуважаемый г-н Президент, рад видеть Вас в Казахстане! Это Ваш первый официальный визит в нашу страну. Есть хорошая казахская пословица: «Көрші тату болса – құт» («Когда соседи дружат, то это благо»). Наши страны соединяет Каспийское море. Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Мы с неизменным уважением относимся к иранскому народу. Несмотря на все трудности, мы продолжаем развивать наши связи. Отношения между нашими странами имеют глубокие корни. У нас схожие обычаи, традиции и культура. Мы взаимодействуем на протяжении веков. Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия. Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне. Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли, – подчеркнул Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев, пользуясь возможностью, передал наилучшие пожелания Верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи.

Масуд Пезешкиан поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность в том, что его нынешний визит придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних связей.

– Я рад посетить братский и дружественный Казахстан, обладающий богатой историей и культурой. Наши отношения поступательно развиваются по широкому кругу направлений. Между правительствами наших стран налажено эффективное взаимодействие. Уверен, у нас имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в вопросе обеспечения безопасности, – сказал иранский лидер.

 

