Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Президентом США Дональдом Трампом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации.