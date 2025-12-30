Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахско-российских отношений.

В числе ключевых итогов было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей.

Вместе с тем Глава нашего государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию Президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта.

В завершение президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, пожелав народам двух стран благополучия и процветания.