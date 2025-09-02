Токаев: «Поддерживаем инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ»

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на восьмом заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Высоко оценив достижения Китая в области цифровизации, получившей всемирное признание, Президент заявил о необходимости продолжения совместной работы в данной сфере.

По данным экспертов, к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достигнуть 5 триллионов долларов, увеличив его долю в мировой технологической индустрии до 30 процентов.

– Вчера, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в историческом городе Тяньцзине, я заявил о том, что Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. В Казахстане принимаются системные меры для развития цифровой экономики и широкого внедрения технологии искусственного интеллекта. В этом году в нашей стране запущен первый в регионе суперкомпьютер, а также открылся Международный центр искусственного интеллекта AlemAI.

Особое внимание мы уделяем проекту строительства нового города Alatau City, который призван стать мощным страновым и региональным центром притяжения инноваций, развития криптоиндустрии и технологического предпринимательства. В этой связи Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями. Мы полностью поддерживаем подписание сегодняшнего соглашения между Казахстаном и China State Construction Engineering Corporation. Считаю необходимым безотлагательно начать строительство. В ближайшее время Alatau City получит особый статус  самостоятельной экосистемы, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Китай #ИИ

