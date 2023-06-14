Токаев подписал закон о свободных экономических зонах в ЕАЭС

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Текст закона публикуется в печати.

Закон нацелен на совершенствование международного договора, составляющего правовую основу в рамках ЕАЭС. В частности, соглашение предусматривает дополнительное регулирование отдельных вопросов свободных экономических зон на таможенной территории Союза. Согласно нормам протокола, территория свободных (специальных, особых) экономических зон является частью таможенной территории Союза, а пределы портовой и логистической СЭЗ – таможенной границей Союза. Кроме того, территория СЭЗ, где применяется процедура свободной таможенной зоны, определяется в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого создана эта СЭЗ.