Токаев поговорил по телефону с премьер-министром Пакистана

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Они поздравили друг друга с Курбан айтом

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

В ходе разговора, состоявшегося по инициативе пакистанской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт.

Во время беседы стороны уделили особое внимание перспективным направлениям двусторонних отношений.

Глава государства отметил большой потенциал экономической кооперации, который становится движущей силой многогранного сотрудничества двух стран.

Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках международных организаций, в том числе повестка предстоящего саммита ШОС в Астане.

 

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