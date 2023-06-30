Не заигрывать с криминалитетом потребовал Токаев от полицейских

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии Министерства внутренних дел, в ходе которого отметил огромную опасность для государства и общества в виде организованных форм преступности, передает корреспондент Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками", - сказал Токаев.

Глава государства особо отметил, что не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом.

"Тем более, нельзя героизировать криминалитет. В свое время великий Абай сказал: "Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, ол мерген болды, мені атты". Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет, в конечном счете, разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю", - добавил президент.