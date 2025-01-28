Токаев поздравил главу и народ Китая с праздником Чуньцзе

Фото: пресс-служба президента РК

В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе.

Президент выразил теплые пожелания по случаю праздника, олицетворяющего обновление и единство, доброту и созидание. Он также пожелал Си Цзиньпину успехов в реализации его стратегических инициатив и достижении благородных целей, направленных на обеспечение процветания страны.