Токаев поздравил главу и народ Китая с праздником Чуньцзе

Президент направил поздравительную телеграмму председателю КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе.
Президент выразил теплые пожелания по случаю праздника, олицетворяющего обновление и единство, доброту и созидание. Он также пожелал Си Цзиньпину успехов в реализации его стратегических инициатив и достижении благородных целей, направленных на обеспечение процветания страны.
«С глубоким удовлетворением отмечаю, что с каждым днем крепнет вечное и всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая, ставшее образцом непоколебимой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Высоко ценю Ваш личный вклад в это благородное дело и подтверждаю заинтересованность в дальнейшем углублении многогранного взаимодействия с Китаем», – говорится в телеграмме.