Токаев поздравил президента Австрии

Глава государства направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Австрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

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Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с национальным Днем Австрийской Республики.

«Уверен, что наше многогранное сотрудничество с Австрией, являющейся одним из надежных партнеров Казахстана на европейском пространстве, будет и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки», – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Австрии – благополучия и процветания.