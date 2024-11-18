Токаев поздравил султана и народ Омана с национальным праздником

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем Султаната Омана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В телеграмме глава государства отметил, что Оман является надежным партнером Казахстана в арабском мире.

Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана – благополучия и процветания.