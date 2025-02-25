Токаев пригласил султана Омана в Казахстан

Президент
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Глава государства принял министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Приветствуя Бадра Аль-Бусаиди, Касым-Жомарт Токаев назвал Оман надежным и проверенным партнером Казахстана и заявил о приверженности дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

Президент отметил, что существует значительный нереализованный потенциал для укрепления взаимодействия между Казахстаном и Оманом как на двустороннем уровне, так и в контексте региональной и международной повестки.

Пользуясь случаем, глава государства передал приветствие султану Хайсаму бен Тарику и подтвердил приглашение на его имя посетить Казахстан с визитом.

– Оман пользуется большим уважением в Казахстане. Ваша страна вызывает огромный интерес у наших граждан, в том числе бизнесменов и деятелей культуры. Поэтому нам необходимо придать мощный импульс, чтобы сделать наше сотрудничество более многогранным и плодотворным, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель внешнеполитического ведомства Омана поблагодарил президента за теплый прием, подчеркнув, что он отражает высокий уровень взаимного уважения между странами.

– Мы с большим интересом наблюдаем за развитием Казахстана. Глубокое впечатление на нас производят масштабные реформы, направленные на благо страны и народа. Нас поражают темпы роста экономики Казахстана, его значимое место в этом регионе мира и та ключевая роль, которую страна играет в укреплении добрососедских связей во имя мира и безопасности. Мы высоко ценим Вашу внешнюю политику, ориентированную на утверждение справедливости и содействие всеобщему миру, безопасности и процветанию, – отметил дипломат.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества в транспортно-логистической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Обсуждены вопросы установления прямого авиасообщения между двумя государствами, что будет способствовать укреплению взаимных связей.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

#Токаев #Оман

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