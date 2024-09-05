Токаев принял главу Исламского банка развития

Перспективы сотрудничества Казахстана с Исламским банком развития обсудили в Астане

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

В беседе с руководителем финансового института были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в целях стимулирования экономического роста страны.

Президент подчеркнул, что Исламский банк развития выступает надежным партнером в стремлении Казахстана к устойчивому развитию.

За годы сотрудничества с банком реализовано более 70 совместных проектов с общим объемом инвестиций около 2 млрд долларов.

Глава государства приветствовал актуализацию Стратегического рамочного соглашения с ИБР, предусматривающего дополнительные условия финансовой поддержки для реализации ряда значимых инфраструктурных и индустриальных проектов.

В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джассер положительно оценил итоги реализации совместных проектов, подтвердив готовность к дальнейшему участию в диверсификации экономики Казахстана.