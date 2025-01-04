Токаев принял нового генсека ШОС

Президент
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Глава государства подчеркнул важность дальнейшего совершенствования деятельности Организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева.

Президент был проинформирован о текущей деятельности ШОС и приоритетных направлениях сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность Организации, высоко оценив ее огромный потенциал в политической, экономической и культурной сферах взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего совершенствования деятельности Организации, активизации связей с международными объединениями, а также продвижения выдвинутой Казахстаном инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

В соответствии с решением Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2025 года Нурлан Ермекбаев вступил в должность Генерального секретаря ШОС.

#Касым-Жомарт Токаев #ШОС #Нурлан Ермекбаев

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