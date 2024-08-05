Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях.
Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр «Заковат» и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.