Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву

Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях. 

Отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно- идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.

Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр «Заковат» и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.

#президент #Узбекистан #Касым-Жомарт Токаев #Акорда #помощница

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