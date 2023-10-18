Токаев провел переговоры с председателем ВК НПКСК Ван Хунином

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Приветствуя Ван Хунина, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с избранием на пост председателя всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая.

Как отметил глава государства, казахско-китайские отношения достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Существенную роль в этом сыграли регулярные встречи на высшем уровне, на которых закладываются основы дальнейшего укрепления добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Президент Казахстана высоко оценил прогресс в социально-экономическом развитии КНР и результаты эффективной политики китайского лидера.

«Мы являемся свидетелями успешного воплощения в жизнь дальновидной созидательной политики председателя Си Цзиньпина и его концепции «Один пояс, один путь», и, конечно же, радуемся успехам Китая. Сегодня председатель Си Цзиньпин, обращаясь к участникам форума, сказал, что «если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам». Я согласен с этим. Ваша страна уверенно приближается к достижению высокой цели – стать самой передовой и лидирующей мировой державой. Убежден, под мудрым руководством председателя Си КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая и продвижении концепции «единой судьбы человечества», – отметил президент.

В свою очередь Ван Хунин дал высокую оценку развитию казахско-китайских отношений.

«Бурное развитие и постоянное повышение уровня жизни в Казахстане под Вашим руководством произвело на меня очень глубокое впечатление. Сегодня утром Вы выступили с замечательной речью на церемонии открытия III Форума «Один пояс, один путь», выдвинули целый ряд важных предложений по сотрудничеству. Можно сказать, что за 10 лет стратегического партнерства в рамках инициативы «Один пояс, один путь» при усилиях всех сторон мы достигли больших результатов. Вы поддерживаете постоянные тесные контакты с господином Си Цзиньпином и провели много встреч с ним. Также Вы вместе открыли новое «золотое 30-летие» китайско-казахских отношений. Китайская сторона готова вместе продвигать сотрудничество в духе реализации важных договоренностей лидеров двух стран», – заверил председатель всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о проводимых в двух странах всесторонних реформах. Собеседники отметили важность продолжения активного политического диалога на всех уровнях, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.