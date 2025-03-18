Токаев провел телефонный разговор с Мирзиеевым
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Президенты обменялись поздравлениями с наступающим весенним праздником Наурыз, пожелав братским народам мира и процветания, сообщает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с президентом Шавкатом Мирзиёевым отметил высокий темп развития двустороннего сотрудничества, полностью соответствующий уровню стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.
Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Также был обсужден график предстоящих встреч.