Токаев совершит официальный визит в Германию

28-29 сентября 2023 года глава государства совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.