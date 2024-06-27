Токаев: Многие еще не осознают, но Казахстан уже в новой политической реальности

И эта новая реальность, как отметил президент, выражается в свободе слова, открытой конкуренции, конструктивном диалоге власти и общества, доступности всех информационных ресурсов
О возросшей роли и ответственности СМИ глава государства упомянул в поздравительной речи по случаю Дня работников СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
«Крайне важно, что благодаря проведенным в стране системным реформам значительно вырос уровень политической культуры граждан, возник реальный и широкий плюрализм мнений. Общественное мнение превратилось в важный фактор политической жизни, а свобода слова стала незыблемой ценностью нашего общества», – подчеркнул президент.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодня в Казахстане действуют сотни независимых СМИ и медиаресурсов, не говоря уже о множестве различных блогов и каналов в Интернете. В них с разных ракурсов подаются те или иные процессы в стране, подвергается критической оценке деятельность органов власти.
«Но плюрализм мнений – это именно то, к чему мы стремились изначально, это наше фундаментальное достижение. Многие еще не осознают, но Казахстан уже давно живет в новой политической реальности. И эта новая реальность, помимо всего прочего, выражается в свободе слова, открытой конкуренции, конструктивном диалоге власти и общества, доступности всех информационных ресурсов. Мы можем уверенно говорить об этом, как о свершившемся факте перемен. В таких реалиях роль и ответственность СМИ только возрастают. Уверен, что отечественные масс-медиа будут всегда сохранять объективность и беспристрастность, ставить интересы страны и общества выше всего», – сказал глава государства.