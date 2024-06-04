Токаев встретился с главой Сената Египта

Глава государства принял председателя сената парламента Египта Абдельуахаба Абдельразека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Приветствуя председателя сената парламента Арабской Республики Египет Абдельуахаба Абдельразека, президент Касым-Жомарт Токаев, отметил, что его первый визит в Казахстан призван придать новый импульс укреплению двусторонних межпарламентских отношений.

«Ваша страна первой из арабских государств установила с нами дипломатические отношения. Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Абдельуахаб Абдельразек передал главе нашего государства приветствие президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних контактов, в том числе межпарламентских. Считаю это правильным с точки зрения эффективной реализации наших общих задач. В Египте с особой теплотой относятся к Казахстану. Есть много общего, что объединяет наши страны. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты новые взаимовыгодные договоренности», – отметил спикер.