Токаев выразил соболезнования народу Вьетнама в связи со стихийным бедствием
963
Глава государства направил телеграмму Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна «Вифа» во Вьетнаме.
– Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, – говорится в телеграмме.