Токаев выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Непале

Президент
75
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту и народу Непала в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны, сообщает Акорда.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели многих людей и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", – говорится в телеграмме.

#землетрясение #Касым-Жомарт Токаев #Непал

Популярное

Все
В Казахстане впервые проходят выборы акимов районов и городов облзначения
В Казахстане на один день отключат телерадиовещание
Казахстан уступил в драматическом финале ЧМ по мини-футболу
"Барыс" проиграл в Казани, ведя со счетом 3:0
Смаилов пригласил китайские компании участвовать в развитии экономической кооперации между РК и КНР
Болат Назарбаев госпитализирован
Погода без осадков ожидается в воскресенье в трех мегаполисах страны
Мурад Шамилов: "Прямые выборы акимов усилят доверие граждан к власти"
Смертность от туберкулеза в Казахстане снизилась на 20% за год
Из Азербайджана – с победой
Казахстан презентовал свою экспозицию на выставке в Шанхае
Помощник госсекретаря США посетит Казахстан
Токаев выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Непале
В Казахстане посчитали население
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Фильм о трагедии на шахте имени Костенко покажут по ТВ
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Новый собственник АМТ должен будет инвестировать в производство и безопасность труда
Сколько этносов проживает в Казахстане
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
Подвиг снайпера Курбатовой
Муслим Хасенов: "Самая опасная профессия и самый безответственный работодатель"
ДТП со смертельным исходом произошло в Костанайской области
Турция отмечает 100-летие основания республики
Израильский премьер заявил о втором этапе войны: Мы только в начале пути
Память о последнем хане
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
Причины перебоев с водоснабжением в Астане объяснили в акимате
Число погибших горняков достигло 35 человек
Спикер Сената о трагедии на шахте в Карагандинской области
Битвы интеллектуалов
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджеп…
Главе государства вручили ключи от турецкого электромобиля
Токаев встретился с Эрдоганом
Шавкат Мирзиёев награжден “Высшим орденом Тюркского мира”

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]