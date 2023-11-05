Токаев выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Непале
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Вахитов Елдос
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Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу, передает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту и народу Непала в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения в западной части страны, сообщает Акорда.
"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели многих людей и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихийного бедствия и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", – говорится в телеграмме.