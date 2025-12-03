Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент заслушал доклад о ходе реализации ключевых направлений государственной политики в социально-трудовой сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Светлана Жакупова рассказала о мерах по содействию занятости населения. На сегодняшний день исполнено 83% плана по трудоустройству граждан до 2029 года, за пять лет рабочими местами обеспечены 2,7 млн человек. Реализуются региональные карты занятости и ежегодные KPI по созданию качественных рабочих мест.

Как сообщили Главе государства, за 10 месяцев текущего года количество получателей адресной социальной помощи снизилось на 30%, что позволило перераспределить ресурсы в пользу действительно нуждающихся граждан. В настоящее время такую помощь получили 285,1 тыс. человек на сумму 27,1 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о снижении производственного травматизма на 6,5% и смертности – на 4,5%.

Согласно представленной информации, более 522 тыс. человек получили услуги через Портал социальных услуг, 27 тыс. граждан воспользовались услугами инватакси.

Президент был также проинформирован о том, что с 2025 года минимальная базовая пенсия повышена до 70% от прожиточного минимума, ежегодно проводится индексация в соответствии с уровнем инфляции. Поэтапно растет ставка обязательных пенсионных взносов работодателей, которая достигнет 5% к 2028 году. В накопительной пенсионной системе участвуют 65% занятого населения.

Кроме того, Светлана Жакупова отчиталась об исполнении поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана. Министерством ведется активная работа по внедрению Единой цифровой платформы для оказания государственных услуг, которая обеспечит адресный подход и максимальную эффективность при предоставлении гражданам мер поддержки.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости, дальнейшую цифровизацию процессов оказания социальной поддержки, усиление профилактики трудовых рисков, совершенствование пенсионной системы и миграционной политики.