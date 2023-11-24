ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" провинилось на 324 млн тенге штрафа

ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК

Фото: пресс-служба АЗРК

Как показала совместная проверка департамента АЗРК по Атырауской области и прокуратуры, ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» злоупотребило своим доминирующим или монопольным положением.

Постановлением суда на компанию по части 3-1 статьи «Монополистическая деятельность» КоАП наложено административное взыскание – штраф более чем в 324 млн тенге.

Постановление вступило в силу.