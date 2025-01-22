ТОП-4 перспективных специальностей назвали в Казахстане

Информатика и робототехника стали лидерами среди образовательных программ в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» представила результаты рейтинга образовательных программ вузов Казахстана 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Данный рейтинг предоставляет объективную оценку качества образовательных программ и является итогом многолетней работы по анализу и оценке качества образования в стране. В рамках исследования была проведена комплексная оценка программ по четырем блокам критериев: карьерные перспективы выпускников (49%); качество образовательных программ (24%); достижения студентов (16%); общие показатели ОВПО (11%).

Лидерами по уровню трудоустройства среди образовательных программ стали:

Информатика и робототехника – 98%;

Техническая физика – 95%;

Обогащение полезных ископаемых – 93%;

Общая медицина – 92%.

Региональные различия:

Алматинская область лидирует с показателем трудоустройства 90%;

Восточно-Казахстанская область – 86% (ВКТУ и ВКУ);

Костанайская область и СКО показывают уровень занятости 84%.

Отмечается, что средняя продолжительность поиска работы в 2024 году составила 3,3 месяца.