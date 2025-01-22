ТОП-4 перспективных специальностей назвали в Казахстане

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Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Информатика и робототехника стали лидерами среди образовательных программ в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» представила результаты рейтинга образовательных программ вузов Казахстана 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Данный рейтинг предоставляет объективную оценку качества образовательных программ и является итогом многолетней работы по анализу и оценке качества образования в стране. В рамках исследования была проведена комплексная оценка программ по четырем блокам критериев: карьерные перспективы выпускников (49%); качество образовательных программ (24%); достижения студентов (16%); общие показатели ОВПО (11%).

Лидерами по уровню трудоустройства среди образовательных программ стали:

  • Информатика и робототехника – 98%;
  • Техническая физика – 95%;
  • Обогащение полезных ископаемых – 93%;
  • Общая медицина – 92%.

Региональные различия:

  • Алматинская область лидирует с показателем трудоустройства 90%;
  • Восточно-Казахстанская область – 86% (ВКТУ и ВКУ);
  • Костанайская область и СКО показывают уровень занятости 84%.

Отмечается, что средняя продолжительность поиска работы в 2024 году составила 3,3 месяца.

«В​​​​​ 2024 году было проанализировано 2 051 образовательная программа в 95 вузах, по которым составлено 117 рейтингов. Для оценки содержания образовательных программ было привлечено более 100 экспертов-представителей различных отраслей со всех регионов страны», – пояснил директор Департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов.

 

#рейтинг #профессии #карьера

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