В 2024 году Казахстан посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, путешествующих с различными туристскими целями, за исключением прибывших на работу или для постоянного проживания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них 10,4 миллиона человек оставались в стране более одного дня, что позволяет их отнести к категории иностранных туристов. Средняя продолжительность пребывания составила 4 дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

В пятерку ведущих государств вне СНГ по числу въездных посетителей в Казахстан вошли:

Первое место — Китай

В 2024 году в Казахстан приехали 655 тысяч граждан Китая. Существенный рост связан с введением безвизового режима и расширением авиасообщения.

Второе место — Индия

В страну приехали 146 тысяч индийских граждан. Интерес поддерживают прямые рейсы, упрощенный визовый режим и развитие туристских маршрутов.

Третье место — Турция

130 тысяч граждан Турции выбрали Казахстан для поездки. На это влияет регулярное авиасообщение и наличие культурно-деловых связей.

Четвертое место — Германия

В 2024 году в Казахстан прибыло 92 тысячи посетителей из этой страны. Основной интерес вызывает этнотуризм, природные ландшафты и культурные объекты.

Пятое место - Южная Корея

В прошлом году 40 тысяч посетителей из Южной Кореи приехали в Казахстан. Туристский поток из этой страны демонстрирует стабильный рост. Основными факторами являются наличие прямых авиарейсов, упрощённый визовый режим, а также растущий интерес к природе Казахстана, национальной кухне и культурному наследию.