Торехан Сабырхан не сможет поехать на Олимпиаду из-за юного возраста

По правилам МОК в Играх могут участвовать только боксеры, которым на 1 января года соревнований исполнилось 19 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: федерация бокса РК

«Торехан Сабырхан сможет выиграть казахстанский отбор, а затем и лицензию в Таиланде, он все равно не сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Причина в том, что ему нет 19 лет», - сообщает Спорт Шрёдингера.

По правилам МОК в Олимпийских играх могут участвовать только боксеры, которым на 1 января года соревнований исполнилось 19 лет. Торехану - 18 лет.

Издание Inside The Games, которое специализируется на теме Олимпийских игр, ранее сообщало: в регламенте боксерских соревнований указан возрастной лимит от 19 до 40 лет. По этой причине на ОИ-2024 не мог квалифицироваться 45-летний Мэнни Пакьяо.

«Интересно, зачем тогда федерация добавила Торехана в отбор на лицензию? Послушала журналистов и блогеров?» - иронизирует телеграм-канал.

В списке на единственное место за право побиться за лицензию на Олимпиаду-2024 в весе 63,5 кг шесть боксеров: Ертуган Зейнуллинов, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Дулат Бекбауов, Торехан Сабырхан, Жандос Кыдыралиев и Серик Темиржанов.