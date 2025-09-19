Попасть в другую реальность

Когда на IV заседании Национального курултая в марте 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Торгай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), радости торгайцев не было предела. Еще бы! Ведь строительство новой международной автострады, соответствующей современным стандартам, способно в корне изменить жизнь депрессивного – давайте говорить прямо! – регио­на. Сегодня Торгай соединяет со столицей лишь одна дорога – через Аркалык. И состояние ее удручающее, в чем довелось убедиться лично.

…Из столицы мы выехали ближе к обеду. Сделав привал при въезде в Атбасар, продолжили путь. Следующая остановка была в Аркалыке. Оттуда дальше мы направились уже в Торгай. И с первых минут стало ясно, что можно забыть про более или менее комфортную езду, покой и приготовиться к экстриму.

Сказать, что дорога в плохом состоянии, – это ничего не сказать. Местами автомобиль подпрыгивал на ухабах так сильно, что казалось – едем по шиферу, такой волнообразной была автотрасса.

– Ну, держитесь, сейчас будет очень плохой отрезок дороги, – предупреждает нас водитель, и на самом деле вскоре автомашину мотает, как корабль в шторм. А представьте, что люди по этой дороге вынуждены ездить помимо их воли, потому что до столицы и вообще хоть куда-нибудь выехать можно на поезде, только добравшись до Аркалыка. Невольно подумалось: а если с детьми малыми или стариками ехать? Это же наказание какое – трястись несколько часов по ямам вот такой ширины и вот такой глубины!

Вообще, путь от столицы до Торгая сейчас по дороге, которая есть в наличии, а точнее сказать, тому, что осталось от автодороги, что когда-то была, составляет 10–12 часов на машине.

К слову, по пути следования в село Торгай можно попасть в другую реальность. Знакомая и привычная степь внезапно прерывается, и начинаются… пески. Настоящие песчаные барханы, на которых видны характерные для песчаных дюн волнообразные рисунки, и внезапно – белоснежные юрты среди песков. Это кумысхана. Песчаное великолепие окаймляет аул Кумкешу в Амангельдинском районе, и одно из красивых, необычных мест, коих в этой местности оказалось немало и которые можно смело занести в будущую туристическую карту региона. Но вернемся к нашей дороге.

Проехав хотя бы однажды из Астаны в Торгай, наверное, каждый поймет, почему поручение Президента о строительстве дороги было встречено здесь с большим воодушевлением. Ведь магистраль не просто облегчит жизнь и сократит путь между центральными и западными регионами республики на 560 км. Этот проект придаст импульс развитию всего Торгайского региона.

Как сейчас живет область, где количество исторических мест на квадратный километр непомерно зашкаливает? Настолько, что хочется остаться хотя бы на неделю, чтобы записывать, слушать, запоминать, наслаждаясь той самой самобытностью, о которой часто пишем, но видим изредка.

Село Торгай – это центр Жангелдинского района. Всего в составе района 22 населенных пунк­та в шести сельских округах. По данным районного акимата, на территории общей площадью 37,6 тыс. кв. км проживают более 10 тыс. человек, причем большая часть из них, а именно 6 330 граж­дан, – в аулах.

Не будет преувеличением сказать, что все они с большой радостью слушали выступление Президента. Как рассказывают сами торгайцы, чаты местных аулов заполнились радостными поздравлениями, а в сердцах людей поселилась надежда.

Напомним, дорожный проект, о насущной необходимости которого упомянул Глава государства, входит в госпрограмму по развитию транспортной инфраструктуры. И если все же автострада будет проложена, это не только соединит центр и запад Казахстана прямой и быстрой дорогой, но и откроет республике дополнительные возможности для участия в международной торговле – через Каспий и дальше в страны Европы.

Конечно, звучали и скептические голоса, мол, плавали, знаем, пока ничего не сделано, радоваться рано. Конечно, людям, видевшим, как дважды (!) упраздняли бывшую Тургайскую область, пережившим массовую миграцию, когда из того же Аркалыка горожане уезжали целыми семьями, да что там – улицами, теперь нелегко поверить в реальность возрождения.

Тем не менее, если Президент поручил, значит, выполнят! Надеж­да обрела реальные черты, когда в начале лета нынешнего года была проведена торжественная церемония старта строительства автомагистрали.

Помнится, тогда же в новостях замелькали кадры, где вице-министр­ транспорта Сатжан Аблалиев и аким Костанайской области Кумар Аксакалов произносят поздравительные речи на фоне большого количества дорожной техники и большегруз­ных машин.

Все это состоялось как раз после рабочей поездки Премьер-министра в Костанайскую область, когда руководитель Правительства проверил исполнение поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая и Совета безопасности в Бурабае. Тогда в Аркалыке Премьер-министр ознакомился с деталями проекта по строительству автодороги Центр – Запад, нацеленного на улучшение транспортной связанности между регионами.

В рамках проекта планировалось обустройство трех транс­портных развязок, 20 мостов, одного путепровода через железную дорогу, подъездных дорог к населенным пунктам. Тогда же Министерство транспорта заявило о том, что техническая категория трассы будет повышена с III до II уровня. А новый маршрут охва­тит 13 населенных пунктов с населением 70 тыс. человек. Было даже сказано о том, что пропускная способность достигнет 3 тыс. автомашин в сутки.

Кроме того, звучали оптимистичные прогнозы о том, что в целом реализация проекта позволит превратить город в ключевой логистический узел между севером и югом страны, а также между Центральной Азией и Россией. И это обеспечит надежную транспортную связь и станет стимулом для развития бизнеса и экономики региона.

Премьер-министр поручил приступить к строительству автодороги в течение месяца, отметив, что проект, реализуемый по поручению Президента, важен для Торгайского региона и всей страны, поэтому необходимо отнестись к нему с максимальной ответственностью.

Регион особого значения

Конец августа в этом году выдался в Торгае неспокойным. Жители района с тревогой передавали друг другу весть о том, что строительство дороги может быть отложено на неопределенный срок, якобы потому, что где-то «наверху» решили изменить маршрут. Градус социальной напряженности среди населения рос, люди были обеспокоены услышанным. Пусть пока это были лишь неподтвержденные слухи, в домах и сердцах торгайцев поселился страх, что дороги не будет в ближайшее время. Как известно, отсутствие информации в таких случаях порождает новую волну домыслов, справиться с которой потом бывает очень непросто.

И потому местная власть, справедливо решив, что на все воп­росы может ответить лишь ведомственное министерство, договорилась с Министерством транспорта, реализующим проект­ по магистрали,­ о том, чтобы рабочая комиссия, прибывающая в регион, предусмот­рела в своем графике встречу с местным населением.

В Минтрансе согласились прояснить ситуацию. В назначенный день у сельского Дома культуры собрался народ. Помимо жителей села Торгай, на встречу специально прибыли жители Иргизского района Актюбинской области, чтобы услышать из первых уст, будет ли выполнено поручение Президента в соответствии с тем маршрутом, который указал Глава­ государства.

Наконец, на сцену поднялись заместитель председателя Комитета дорог Министерства транс­порта Жамбыл Бахтияр и аким Жангелдинского района Динмухамед Бидашев. Небольшое вступительное слово от Жамбыла Бахтияра, и вопросы посыпались со всех сторон.

Активист Ербол Бекбосын задавал точные и острые вопросы.

– Правда ли, что в маршрут внесены изменения, и Торгай там вынесен за рамки этого пути? Почему вся техника, которая была на церемонии старта строительства, исчезла через пару дней и никакие работы сейчас не ведутся?

Стоит отметить, что Жамбыл Бахтияр старался отвечать на все вопросы, но конкретного ответа именно на эти два жители так и не дождались…

Далее речь зашла также о сайгаках. Ведь маршрут будущего автобана пролегает через Иргизский район Актюбинской области, где расположен природный резерват. И по словам Жамбыла Бахтияра, не все вопросы еще решены.

Однако, помнится, в начале запуска проекта Министерство транспорта рапортовало, цитирую: «Особое внимание уделено экологии: на участках миграции сайгаков дорожный профиль изменят, чтобы животные могли безопасно пересекать трассу».

Выступающих было много. Потребность быть услышанным властью оказалась очень высокой.

– Наш Торгай сейчас как тяжелобольной пациент, и он нуждается в срочной реанимации. Эта магистраль – настоящая дорога жизни для Торгая! – речь общественной активистки и уроженки здешних мест Анар Толеухан была эмоциональной, но точно передала настрой и огромное желание сельчан наконец стать ближе к столице и большому миру.

– Транскаспийская магистраль – наш шанс на жизнь. Президент дал поручение, мы очень наде­емся, что оно будет выполнено. У нас нет железнодорожного или иного сообщения с областным центром, с Астаной. И для нас эта магистраль – шанс на то, что регион, наконец, экономически оживет, – сказала в своем выступ­лении секретарь районного маслихата Анар Ержигитова.­

Основной род занятий жителей Жангелдинского района – животноводство. В данный период действуют 223 крестьянских хозяйства, в которых больше 50 тыс. КРС, около 30 тыс. лошадей, поголовье овец и коз составляет свыше 70 тыс.

Мясо, выращенное в торгайских степях, пользуется большим спросом так же, как и в целом вся мясо-молочная продукция. Немало перекупщиков приезжают из южных регионов, забирают живой товар и затем перепродают его втридорога в той же столице.

– Я живу в Астане, но свой бизнес, ТОО «Аянбай», открыл в родном ауле Кокалат. Это было мое желание и способ поддержать родное село. Вложив свыше ста миллионов в свое дело, я всегда верил­ в то, что Торгай еще возродит былую мощь и славу. Хотя удерживать бизнес на плаву, когда ты не можешь выстроить логистику из-за отсутствия дорог, сложно. Новая магистраль, конечно, даст хорошую возможность расширить бизнес, организовать транс­портировку без больших затрат. А значит, дело будет развиваться, и налогов мы тоже заплатим больше, – поделился наболевшим на встрече директор ТОО «Аянбай» Талгат Амирхамзин.

Напомним, в нынешнем Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент также озвучил тезис о необходимости больше внимания уделять социально-экономическому развитию Торгайского региона.

А на днях в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о предстоящем визите в Костанайскую область и, в частности, в Аркалык. При этом Глава государства подчеркнул, что ранее в своем Послании акцентировал внимание на необходимости развития Торгайского региона, теперь же намерен выполнить данное обещание.

– Торгай должен находиться в фокусе государственной политики, – заявил Президент в ходе совещания в Акмолинской области.

Голубая мечта

Еще одной важной проблемой не только в Торгае, но и в целом Костанайской области является низкий уровень газификации региона, ниже среднего по Казахстану. По данным, опубликованным в газете «Наш Костанай», из более 500 населенных пунктов в области газифицировано всего 84, а это лишь 16–17% от общего их числа.

Глава региона Кумар Аксакалов, отчитываясь перед депутатами маслихата в 2024 году, отмечал, что главным проектом является строительство магистрального газопровода из Актюбинской области в Костанай – 630 км стоимостью свыше 500 млрд тенге, и реализация проекта позволит в два раза увеличить поставку газа в регион.

«Это важнейший проект, который позволит реализовать все наши инвестиционные проекты и, конечно же, самое главное – начать серьезную газификацию населенных пунктов. Уже в конце этого года мы заключим с QazaqGaz меморандум на реализацию проекта по газификации в следующем году Мендыкаринского района. Затем продолжим в Узунколе, Сарыколе, Карасу... Плюс строительство упомянутого газопровода позволит в перс­пективе газифицировать Торгай. Именно для этого проект предусматривает строительство ответвлений и насосных станций, чтобы далее продолжить газификацию Торгая», – говорил аким Костанайской области.

К слову, если новая магистраль, которая в том числе соединит Торгай и Иргиз, будет проложена, то протянуть оттуда голубое топливо будет легче, считают жители.

Зима в Торгае, как и положено в северном регионе, долгая, суровая. Газификация, конечно, в разы бы улучшила качество жизни населения, и, возможно, началась бы обратная миграция.

В 90-е годы, когда область была расформирована, из родных мест уехали сотни тысяч торгайцев. Многие сумели найти себя на новом месте, немало тех, кто достиг успеха. Но есть и те, кто все же хотел бы вернуться в родные края и трудиться уже на благо своей малой родины.

Но отсутствие инфраструктуры, а точнее комфортных дорог, голубого топлива, нехватка специалистов узкого профиля останавливают людей. Кстати, с появлением дороги и газификации в регионе решится вопрос и с дефицитом врачей, учителей, других специа­листов. И хотя воп­рос, будет ли в Торгае газ, пока окончательно не решен, есть надежда, что недалек тот день, когда священный край вернет себе былое процветание благодаря комфортным дорогам, а голубая мечта станет реальностью.