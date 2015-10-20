Экономика
Торги на KASE закрылись курсом 277,55 тенге за доллар
Ксения Воронина
На заключительной сегодня сессии KASE средневзвешенный курс доллара составил 277,55 тенге, а размер операций – $6 млн, передает Kazpravda.kz.

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В ходе дневной сессии средневзвешенный курс евро составил 314,35 тенге за евро, при объеме торгов 200 тыс. евро. Средневзвешенный курс рубля – 4,4490 тенге за рубль, при объеме торгов 2 000 тыс. рублей.

Напомним, что на утренней сессии KASE курс доллара составил 277,10 тенге. Таким образом, к вечеру доллар прибавил в цене 0,30 тиын.

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