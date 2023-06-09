Торгово-логистический комплекс появится на границе Казахстана и Кыргызстана

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Комплекс планируется разместить вблизи пунктов пропуска Карас и Актилек. Он позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.

Фото пресс-службы Правительства РК

На полях Международного Форума Астана заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев заключили соглашение о создании и регулировании индустриального торгово-логистического комплекса на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметил Серик Жумангарин, подготовительная работа по подписанию межправительственного соглашения проводилась на протяжении нескольких лет.

«Это дальнейший шаг на пути развития наших экономических и добрососедских отношений, огромный прорыв для бизнеса Казахстана и Кыргызстана. Соглашение готовилось несколько лет, уточнялись детали, определялись инвесторы, было задействовано огромное количество госорганов с разных сторон. Поэтому сегодняшний результат встречи – это исторический момент», — сказал Жумангарин.

Предполагается, что создание торгово-логистического комплекса будет способствовать развитию производственной кооперации в регионе, расширению взаимовыгодного сотрудничества, привлечению новых технологий, улучшению логистики и инфраструктуры.

«Строительство индустриального торгово-логистического комплекса придаст новый импульс усилению наших торгово-экономических связей, увеличению взаимного товарооборота. Перед нами стоит задача нарастить не только объемы торговли, но и индустриальной кооперации. Уже определен инвестор для реализации проекта ИТЛК. Рассчитываем, что в ближайшее время товарооборот Кыргызстана и Казахстана возрастет в два раза», — поделился планами Данияр Амангельдиев.

К слову, сегодня взаимная торговля Казахстана и Кыргызстана превышает $2 млрд.

Комплекс планируется разместить вблизи пунктов пропуска Карас и Актилек, он будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров и оборудования, а также транспортной инфраструктуры. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.

Достигнутое соглашение закрепляет правовой статус и функции ИТЛК.

Ожидается, что деятельность торгово-логистического комплекса обеспечит производственную кооперацию в сфере складирования, хранения, переработки продукции, выпуск новых товаров и их дальнейшую реализацию. На базе ИТЛК будут оказываться услуги кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки, консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузке и выгрузке, оформлению документации по экспортно-импортным операциям, юридические и финансовые консультации.

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