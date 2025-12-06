Торговый хаб на Шелковом пути

Инвестиции
8
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области введен в эксплуатацию Евразийский индустриально-логистический парк (ЕЛП), ставший одним из крупнейших в респуб­лике современных складских комплексов. Он расположен рядом с Кульджинским трактом и Большой Алматинской кольцевой автодорогой (БАКАД), являющейся частью транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. По оценкам специалистов, объект будет служить ключевым элементом формирующегося международного логистичес­кого узла Казахстана.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Торжественная церемония открытия ЕЛП прошла с участием представителей госорганов и деловых кругов. Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, новый логистический парк укрепит роль Казахстана в качестве торгового хаба Евразии, а также создаст большие возможности для развития отечественного бизнеса. Это важный элемент единой логистической сети, сое­диняющей Китай, государства Центральной Азии, Каспийского региона и Европы.

По словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, инфраструктурный проект направлен на укрепление транзитного потенциала республики, эффективное управление международными торговыми потоками и углубление региональной интеграции. Это свидетельство устойчивого развития экономики области, высокого доверия инвесторов и эффективного партнерства государства и бизнеса.

Объем инвестиций в проект составил 22 млрд тенге. На первом этапе введены в строй складские помещения общей площадью 50,3 тыс. кв. м. Комплекс включает два корпуса, соответствующих меж­дународным стандартам по пожарной безопасности и инженерной инфраструктуре. Высота потолков составляет 12 м, нагрузка на пол – до восьми тонн на квадратный метр, что позволяет устанавливать любые стеллажные и много­ярусные системы.

Как отметил исполнительный директор ТОО «Евразийский логистический парк» Роман Жужлев, в последние годы существенный потенциал экономики Казахстана столкнулся с отсутствием платформ для масштабирования бизнеса – складов класса «А». ЕЛП сокращает этот разрыв. Парк станет одной из ключевых площадок для дист­рибуции и транзита грузов в Центральной Азии благодаря близости к международному аэропорту Алматы, БАКАД и другим крупным магистралям. К 2028 году, после выхода на полную проектную мощность, на предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.

По информации экспертов, выступивших на церемонии открытия, развитие электронной торговли становится главным фактором роста спроса на современную складскую инф­раструктуру. Так, в 2024 году доля e-commerce в Казахстане достиг­ла 14,5% от всего розничного товарооборота, или в шесть раз больше, чем в 2021-м.

Развитая сеть локальных хабов позволяет сокращать сроки дос­тавки грузов конечным потребителям до нескольких дней, а онлайн-покупки стали быстрыми и удобными для миллионов граждан.

Кроме того, растет интерес арендаторов к функциональным объектам, открывающим новые возможности для расширения высокотехнологичных услуг. Все это позволит создать в Казахстане международную сеть логистических парков с единым стандартом качества.

Инвесторы намерены расширять ЕЛП. В планах – строительство до 300 тыс. кв. м новых площадей и выход на рынки соседних стран.

#инвестиции #торговый хаб #ЕЛП #Евразийский логистический парк

Популярное

Все
Жилищная сфера: необходимо совершенствование законодательства
Образ жизни – участие в экспедициях
Соревновались юные спасатели
Познавать эпоху через творчество
В учебном центре Погранслужбы прошел день открытых дверей
Ждем побед нашей сборной
Ахмади уже в полуфинале
«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят
Там, где звезды ближе
Гендерное равенство должно быть системным
Исход дела решают детали
Большая трансформация требует большой ответственности
Армия усиливает подготовку допризывников
«Әділет мектебі»: правовая культура начинается в школе
Лук, свекла и колбаса
Патриотизм берет свое начало с родного очага
Капля речку сбережет
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Различают только по погонам
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
О качестве и количестве военных кафедр
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Область демонстрирует высокие темпы роста
Химпром расширяется
Модульный тренд: быстро и экономично
Amazon вложит $50 млрд в расширение ИИ-инфраструктуры США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]