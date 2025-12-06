Торжественная церемония открытия ЕЛП прошла с участием представителей госорганов и деловых кругов. Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, новый логистический парк укрепит роль Казахстана в качестве торгового хаба Евразии, а также создаст большие возможности для развития отечественного бизнеса. Это важный элемент единой логистической сети, сое­диняющей Китай, государства Центральной Азии, Каспийского региона и Европы.

По словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, инфраструктурный проект направлен на укрепление транзитного потенциала республики, эффективное управление международными торговыми потоками и углубление региональной интеграции. Это свидетельство устойчивого развития экономики области, высокого доверия инвесторов и эффективного партнерства государства и бизнеса.

Объем инвестиций в проект составил 22 млрд тенге. На первом этапе введены в строй складские помещения общей площадью 50,3 тыс. кв. м. Комплекс включает два корпуса, соответствующих меж­дународным стандартам по пожарной безопасности и инженерной инфраструктуре. Высота потолков составляет 12 м, нагрузка на пол – до восьми тонн на квадратный метр, что позволяет устанавливать любые стеллажные и много­ярусные системы.

Как отметил исполнительный директор ТОО «Евразийский логистический парк» Роман Жужлев, в последние годы существенный потенциал экономики Казахстана столкнулся с отсутствием платформ для масштабирования бизнеса – складов класса «А». ЕЛП сокращает этот разрыв. Парк станет одной из ключевых площадок для дист­рибуции и транзита грузов в Центральной Азии благодаря близости к международному аэропорту Алматы, БАКАД и другим крупным магистралям. К 2028 году, после выхода на полную проектную мощность, на предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.

По информации экспертов, выступивших на церемонии открытия, развитие электронной торговли становится главным фактором роста спроса на современную складскую инф­раструктуру. Так, в 2024 году доля e-commerce в Казахстане достиг­ла 14,5% от всего розничного товарооборота, или в шесть раз больше, чем в 2021-м.

Развитая сеть локальных хабов позволяет сокращать сроки дос­тавки грузов конечным потребителям до нескольких дней, а онлайн-покупки стали быстрыми и удобными для миллионов граждан.

Кроме того, растет интерес арендаторов к функциональным объектам, открывающим новые возможности для расширения высокотехнологичных услуг. Все это позволит создать в Казахстане международную сеть логистических парков с единым стандартом качества.

Инвесторы намерены расширять ЕЛП. В планах – строительство до 300 тыс. кв. м новых площадей и выход на рынки соседних стран.