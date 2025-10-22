Торжественная церемония прошла в овальном кабинете Белого дома, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: instagram.com/whitehouse

Президент США получил премию «Архитектор мира» от Фонда Никсона. Фонд отметил посредничество лидера в заключении Авраамовых соглашений по нормализации отношений Израиля с соседями.

Трампу приписали урегулирование кризиса в Персидском заливе и еще в нескольких горячих точках. Фонд не забыл и про усилия главы Белого дома по сектору Газа. Трамп не раз настаивал, что заслуживает получить Нобелевскую премию мира. Однако награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо.

Премия «Архитектор мира» вручается с 1995 года, при этом нерегулярно. В прошлом году награды удостоили Джорджа Буша-младшего, потомков последнего шаха Ирана. Приз дважды получал американский дипломат Генри Киссинджер.