США заморозят помощь ЮАР из-за политики в отношении африканеров

Другой причиной стала позиция республики по войне в Газе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Президент США Дональда Трамп исполнительным указом заморозил помощь ЮАР в связи с принятым в стране законом, позволяющим изымать сельскохозяйственные земли у африканеров (потомков белых колонистов) без какой-либо компенсации, а также из-за позиции в отношении Израиля по войне в секторе Газа.

Политика властей ЮАР «подрывает внешнюю политику США», и тем самым «представляет угрозу для национальной безопасности нашей страны, наших союзников, наших африканских партнеров и наших интересов», говорится в указе.

В связи с этим США «не будут оказывать ЮАР помощь до тех пор, пока она продолжает эти несправедливые и безнравственные практики, наносящие вред нашей нации».

Вашингтон также будет способствовать переселению африканеров, которые пытаются «избежать спонсируемой правительством расовой дискриминации, включая конфискацию имущества по расовому признаку».

В тексте документа поясняется, что принятый ЮАР закон «подпитывает непропорциональное насилие в отношении землевладельцев (...) по расовому признаку».

Кроме того, ЮАР «заняла агрессивную позицию в отношении США и их союзников, в том числе Израиля, обвинив его (...) в геноциде, и активизировала свои отношения с Ираном с целью разработки коммерческих, военных и ядерных соглашений».