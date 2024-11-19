Трамп выдвинул экс-конгрессмена Даффи на пост министра транспорта

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53-летний Шон Даффи в 2011-19 годах был конгрессменом, а сейчас – телеведущий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра транспорта в своей администрации бывшего конгрессмена, а ныне телеведущего Шона Даффи. Выдвигая в понедельник, 18 ноября, его кандидатуру на этот пост, Трамп высоко оценил деятельность Даффи, боровшегося в Палате представителей за «финансовую ответственность».

По словам Дональда Трампа, бывший конгрессмен из Висконсина работал с коллегами в Конгрессе над важными проектами по строительству дорог и мостов, а на посту министра отменит программы по поддержке расового разнообразия среди пилотов и авиадиспетчеров.

«Первоочередное внимание он будет уделять высокому качеству, компетентности, конкурентоспособности и красоте при модернизации американских шоссе, туннелей, мостов и аэропортов», - заявил будущий глава Белого дома.

Депутатом Палаты представителей Конгресса США Даффи был в 2011-2019 годах.

В настоящее время 53-летний отец девяти детей Шон Даффи работает телеведущим на телеканале Fox Business и сотрудничает с ультраконсервативным каналом Fox News, на котором ведет программы выдвинутый Трампом на пост министра обороны Пит Хегсет.