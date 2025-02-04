Трамп заявил о полном прекращении финансирования ЮАР

США
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В ЮАР недавно приняли закон, призванный исправить ошибки с лишением земли чернокожего населения в период апартеида

© Cheney Orr / Reuters

США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru

Он отметил, что в ЮАР «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

«Это скверная ситуация, о которой радикальные левые средства массовой информации не хотят даже упоминать», — написал Трамп.

По его словам, массовое нарушение прав человека в Южной Африке «происходит у всех на виду».

«США не будут этого терпеть. Также я прекращу любое финансирование ЮАР до тех пор, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации», — резюмировал глава Белого дома.

В свою очередь ЮАР поспешила ответить на претензии Трампа из-за «конфискации земель» у белых, пишет РБК.

Закон ЮАР об экспроприации земель не подразумевает конфискацию, о которой заявил президент США Дональд Трамп, сообщил его южно-африканский коллега Сирил Рамафоса в X.

«ЮАР является конституционной демократией, глубоко укоренившейся в верховенстве закона, справедливости и равенстве. Правительство ЮАР не конфисковало никаких земель. Недавно принятый Закон об экспроприации не является инструментом конфискации, а представляет собой конституционно установленный правовой процесс, который обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с Конституцией», — написал он.

 

#США #заявление #Трамп #финансирование #ЮАР

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