Президент США Дональд Трамп заявил о пропаже 100 млн долларов, собранных для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Калифорнии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дональд Трамп назвал мошеннической схемой американскую инициативу FireAid и заявил, что 100 млн из собранных на это средств исчезли.

"При соответствующем управлении такого никогда бы не случилось", - написал он на своей странице в Truth Social.

Напомним, лесные пожары Калифорнии начались с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.