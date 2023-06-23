Трансформация СМИ: как сохранить газеты?
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Дина Боранбаева, область Жетысу
В розничной продаже нет качественной казахстанской прессы, с трудом можно найти киоски с периодикой. Нация перестает читать газеты. Между тем на Национальном курултае Глава государства сказал о том, что массмедиа – важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Президент поставил задачу кардинально перезагрузить информационную политику. И здесь нужно понять, какова роль печатных СМИ в строительстве Нового Казахстана и почему им уделяется все меньше внимания.