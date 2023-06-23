Трансформация СМИ: как сохранить газеты?

Тотальная цифровизация средств массовой информации оборачивается риском потери навыка полноценного чтения. А это и угрожает государственной информационной политике, и сказывается на развитии подрастающего поколения. Так считает один из преданных читателей «Казахстанской правды» Черизат Сапаргалиев, который решил поднять проблему на самый высокий уровень. Ее суть член общественной палаты Талдыкоргана, известный в регионе ученый-эколог, член-корреспондент НАН изложил в письме Президенту страны.

Поводом послужила статья «Казахстанской правды» «Социальный эталон образцового госслужащего», которую, считает 73-летний пенсионер, необходимо прочесть каждому чиновнику. Однако подписка на газету в области Жетысу – одна из самых низких по стране, а в розничной продаже и вовсе не найти флагмана республиканских средств массовой информации. Важнейшие материалы не доходят до адресата, нация перестает читать… «Хотя в Европе, в Америке, несмотря на их более продвинутый Интернет, выходят миллионные тиражи газет. Должны ли мы об этом громко говорить?! Но не говорим. Почему?» – эмоционально резюмирует Черизат Курмангалиевич.

Действительно, вопрос этот злободневный, неудобный, требующий огромного внимания и системного подхода. О давно назревших проблемах печатной периодики, существующих путях их решения и будущем казахстанского читателя мы поговорили с автором обращения, а также представителями областных медиа: заместителем главного редактора газеты «Вестник Жетысу» Александром Склабовским, руководителем Региональной службы коммуникаций Дания­ром Жанысом и талдыкорганским блогером Нуром Канатулы.

Полный онлайн?

Печатные СМИ в Казахстане неуклонно теряют подписчиков – такие данные из года в год приводят и исследователи, и национальный оператор поч­товой связи. Впрочем, «тренд» этот общемировой: все больше газет в разных странах полнос­тью уходят в онлайн-формат. Из свежих примеров – закрытие одной из самых старых газет мира Wiener Zeitung, издаваемой с 1780 года. Как сообщил сайт австрийского издания, 30 июня 2023 года увидит свет последний выпуск бумажной версии ежедневника.

Однако при глобальной цифровизации многие страны продолжают читать классические бумажные издания. Показателен опыт Японии, где по сей день особой популярностью пользуются утренние газеты, суммарный тираж которых в прошлом году составил 24,4 млн экземпляров. При этом в самой передовой стране мира по сей день печатают десятки наименований изданий различной периодичности. Еще из примеров – американский еженедельник Newsweek с 90-летней историей. В конце 2012 года журнал уходил в цифровой формат, однако в 2014-м вновь вернулся на бумагу, по сей день ежегодно выпуская более 3 млн экземп­ляров.

Печатные издания читали и продолжают читать и в Казах­стане: на сегодня, по статистике, из официально зарегистрированных 5 590 СМИ подавляющее большинство (3 889) приходится на печатную прессу. Казпочта ежегодно предлагает казах­станцам подписку на более чем две сотни бумажных изданий самой разной тематической направленности. Однако газетам и журналам приходится буквально выживать – выпущенные в свободное плавание в современном информационном море, они с трудом выдерживают конкуренцию с электронными СМИ. Им печатные издания проигрывают в первую очередь по экономическим показателям. Содержание информационного сайта обходится на порядок дешевле. Затраты на бумагу и типографские расходы составляют около 70% всех расходов печатных изданий. И ни подписная, ни розничная цена не покрывает эти затраты. Газеты, особенно если говорить о государственных изданиях, всегда и во все времена были дотационными. Выбросить их в рынок, заставив на равных конкурировать с желтой прессой, – решение не самое лучшее. Газеты либо «пожелтеют» в погоне за читателем, утратив просветительские функции, либо обанкротятся.

Печатные СМИ требуют и от читателя дополнительных временных и финансовых расходов. Организованной подписки как таковой сейчас нет – этот процесс государство пустило на самотек, объясняя законами рынка.

Добавим, что бумажные «собратья» не имеют так полюбившейся нынешнему читателю яркой визуальной составляющей и возможности моментальной коммуникации.

Талдыкорганский блогер Нур Канатулы с 35 тыс. подписчиков на своей странице в Instagram и вовсе считает, что в прошлое уходят не просто печатные периодические издания, но даже специализированные информационные сайты.

– Печатные СМИ пока пользуются спросом, но лет через десять, я считаю, все-таки не будут иметь популярности, – говорит интернет-автор, опираясь на свой опыт. – Электронные медиа, особенно социальные сети, уже давным-давно перешагнули даже интернет-издания. Многие не читают даже новостные порталы, ведь вся информация есть в социальных сетях. И этого большинству пользователей, в принципе, достаточно. Безусловно, старшее поколение еще пока читает газеты, но постепенно, думаю, эта тенденция сойдет на нет.

О том, что земляки действительно перестают читать, говорит и Черизат Сапаргалиев. Находясь на заслуженном отдыхе, пенсионер ведет активную социальную и научную работу: решает проб­лемы экологии края, готовит будущих агроспециалистов и в целом переживает за будущие поколения. Их он видит образованными, информированными, способными анализировать и критически мыслить. Однако основа всего этого – чтение. А оно сегодня совсем не в моде, сетует общественник. Читальные залы пустеют, организации поч­ти не выписывают газеты: во многих школьных библиотеках нет подшивок ни республиканских, ни местных печатных изданий, приводит примеры Черизат Курмангалиевич. Статистика подтверждает и масштабирует его переживания: по данным Информационной доктрины РК, лишь 9% граждан рассматривают печатные издания как основной источник информации. Не отрицая всевозрастающую роль Глобальной сети, активист уверен: газеты «похоронили» раньше времени, пустив вопрос государст­венной важности на самотек.

Кто виноват?

– Сейчас, кажется, многие даже не знают, как называются местные и даже республиканские газеты, – продолжает научный работник. – Разве это нормально? Где наша культура чтения, которой мы так гордились? Куда такими темпами мы придем? Это очень серьезный вопрос. Газетная информация очень нужна. Это ведь особый стиль подачи, включающий аналитику, обоб­щение данных, оформленный качественным литературным языком. Конечно, на сайтах сейчас есть вся информация, но ведь газетный вариант удобнее для чтения, оно более вдумчивое. В электронном формате как будто просто просматриваешь материал и не включаешься в процесс. А перечитать и подумать тем более не получается – устают глаза. Я знаю: молодежь привыкла вот так получать информацию – читать немного и быстро. Но отсюда берет начало другая проблема – подрастающее поколение перес­тает читать в принципе. Дети и подростки смотрят ролики, видео, картинки, но получать информацию именно через текст посредством чтения уже ленятся. Я вижу такую тенденцию, что теряется навык продуктивного чтения, все заменяет Интернет. А с учетом того, что качественных газет днем с огнем не найти, процесс приобретает массовый и необратимый характер. Это будет иметь отдаленные, но очень серьезные последствия.

– Лет десять назад нас уже убеждали перейти полностью в электронный формат, уверяя, что бумажные газеты уходят в небытие, – продолжает разговор заместитель главного редактора областной газеты «Вестник Жетысу» Александр Склабовский. – Мы открыли сайт, страницы в социальных сетях, но эксклюзивность материалов газеты сохранили. В то же время некоторые районные издания полностью дублировали свои выпуски на созданных сайтах. Это привело к тому, что к очередной подпис­ной кампании люди, которые освоили к тому моменту Интернет, отказались от подписки, ведь все можно уже было прочесть на сайте бесплатно. Из-за этой ситуации пришлось вновь делать разделение и снова информировать читателей о том, что газеты – это один источник информации, а сайты этих газет – совсем другой, дополнительный. Однако часть подписчиков уже была безвозвратно потеряна.

К слову, у «Казахстанской правды», помимо портала kazpravda.kz, есть страницы во всех популярных социальных сетях, YouТube и Telegram-канал. Только в Instagram насчитывается 160 тыс. подписчиков. Однако стоит подчеркнуть, что элект­ронные ресурсы – это не дублирование информации печатного издания, а вспомогательный инструмент, в том числе для рекламы и дальнейшего продвижения самой газеты. Такого же принципа продолжает придерживаться областная газета «Вестник Жетысу».

– Наша концепция такова: газета – это флагман, а сайт берет оттуда максимум 30% материалов, а обычно и вовсе 10–15%, – поясняет заместитель главного редактора издания.

Но тут даже самых преданных читателей бумажной версии газет – будь то областная или рес­публиканская – ждет очередной квест, способный отбить последнее желание к чтению любимых бумажных изданий.

– Казахстанских газет днем с огнем не сыскать – специализированных киосков даже в областном центре практически не осталось. Надо идти в отделение почты, где тоже розничной продажи газет почти нет, – продолжает приводить неутешительные факты Черизат Сапаргалиев. – Даже местные газеты не можем найти в свободной продаже. В магазинах в наличии в основном развлекательные журналы, сборники анекдотов и кроссвордов.

– Подписная кампания пос­ледние годы неуклонно идет вниз, – констатирует Александр Владимирович, работающий в печатных изданиях с 1996 года. – Тиражи падают. Люди, с одной стороны, не хотят читать газеты, делая упор на то, что сейчас все есть в Интернете. А с другой – они жалуются на доставку Казпочты. К сожалению, претензия очень обоснованная, всем известная и не решаемая на протяжении многих лет. То есть люди подписались, заплатили и ждут. А сейчас почтальон не то что в селе, даже в областном центре приходит один-два раза в неделю и приносит сразу все номера. И это с учетом того, что жители нашей области в основном из сельской местности… То есть у нас информация устаревает со страшной силой. И мы ничего не можем сделать. Мы дискутировали с руководителями подразделений Казпочты, говорили, объясняли. Каждый раз нам говорят, что будут принимать меры, но все упирается в то, что во всей их структуре на самом последнем уровне стоит заработная плата простого поч­тальона. В результате у него нет заинтересованности три раза в неделю или тем более чаще разносить газеты. Понять почтальо­на тоже можно: многие из них называют огромные километры своих участков, и при отсутствии материальной поддержки буквально за свой счет разносить каждый день кипы периодичес­кой печати – это даже физически сложно. В сельской местности на одного почтальона порой приходится по 2–3 села. Все это надо учитывать. И это надо решать на республиканском уровне.

– Государственный информационный заказ в области реализуется в полном объеме, сюда входят и печатные СМИ, – говорит руководитель Региональной службы коммуникаций области Жетысу Данияр Жаныс. – Каково их будущее, сказать непросто, однако, по моему мнению, у газет есть особая роль, даже можно сказать – миссия. Сейчас идет огромный информационный поток. Из-за этого – будь то сайт или социальные сети – информация обновляется буквально каждую секунду. И если целенаправленно не искать определенные темы, то очень много статей просто остаются незамеченными. И это не говоря уже о том, что спустя годы такая информация и вовсе уйдет в небытие. И посмотрите – по сей день, спустя несколько десятилетий, мы открываем подшивки газет и видим целостную информационную картину конкретного дня или недели: важные события, актуальные проблемы, интересные случаи, повестку дня, жизненные истории людей… И сегодняшние печатные издания тоже являются своего рода свидетельствами времени, которые в будущем войдут в официальные архивы.

– Если средства на государст­венную информационную политику выделяются, то почему бы непосредственно на местах, в городах и районах, не направить их на поддержку подписной кампании, чтобы люди имели доступ к качественной прессе? – задает резонный воп­рос Черизат Сапаргалиев. – На Национальном курултае Глава государства сказал о новой информационной политике, о приоритетах нацио­нальной прессы, информации. Так, пожалуй, именно авторитетные печатные издания – проводники и драйвер государственной политики. И начинать надо с элементарной доступности нашей казахстанской периодики. Я считаю, что этот вопрос надо контролировать местным исполнительным органам. Например, если была бы какая-то скидка на подписку для пенсионеров, для студентов и школьников, то, поверьте, наше поколение точно бы выписывало десятки газет и журналов! С удовольствием читали бы! Мы привыкли к газетам. И студенты бы подписывались на качественные издания, приобщались к культуре чтения. Многих, что скрывать, останавливают расходы.

Между тем в мире уже давно решили этот вопрос. Где-то государство выделяет дотации, для того чтобы газеты могли дос­тавляться бесплатно социально уязвимым категориям граждан, с условием, что это будут специальные выпуски, разъясняющие суть государственных программ, призванных решать вопросы безработицы, выплаты пенсий и пособий, получения льготных кредитов и по другим направлениям. Причем в лидерах опять-таки одни из самых «оцифрованных» стран, которым, казалось бы, и вовсе не нужны бумажные медиаресурсы. Однако вопрос этот в первую очередь касается интересов государственной информационной политики и культуры населения, а потому дальновидные зарубежные чиновники стараются поддерживать традиционные виды СМИ. В Испании, Франции и Германии, в частности, для печатных СМИ действуют льготные ставки налогообложения. В Финляндии и Швеции государство возмещает расходы на их транспортировку и распространение. Опять-таки в Германии существует прог­рамма бесплатной подписки на 30 журналов для учащихся школ, а Франция предоставляет такую возможность для молодежи. США и Великобритания предоставляют печатной прессе одни из самых высоких субсидий на душу населения.

В Казахстане такой практики нет. И увы, в обсуждаемом законе «О масс-медиа», который сегодня рассматривается в Мажилисе, эти воп­росы тоже не нашли отражения.

Что же в результате? В итоге затратный и уже изначально убыточный процесс выпуска бумажных изданий на выходе сталкивается с массой преград в распространении. В нем, по сути, сегодня заинтересованы только сами редакции и издательства. И без того редеющим рядам читателей, как уже говорилось, в итоге приходится старательно искать или ждать, когда газеты и журналы попадут им в руки.

– Если бы больше продавали – больше бы и читали. Как те же условные школьники и студенты узнают, что есть такие газеты, если они их не видят? Они не ходят на почту, в городе, не говоря уже про сельскую местность, нет газетных киосков! Откуда появится заинтересованность? В населенных пунктах достаточно мест, где высокая посещаемость. Это торговые центры, супермаркеты, организации. Почему бы через поощрение или в законном порядке не обязать ставить в торговых точках полки с казахстанскими печатными издания­ми? – озвучивает свое видение вопроса Черизат Сапаргалиев. – Чтобы они были на глазах, тогда люди заинтересуются, выберут. В наших газетах очень много важной и полезной информации. Насчет стоимости – тут вопрос должен стоять так: в интересах государственной политики это тоже можно регулировать. Необходимо активно привлекать к подписке государственные и частные организации, просто необходимо возвращать культуру чтения. А как заинтересовать читателя, чтобы газеты были востребованными? Надо поднимать побольше проблемных тем, тех, которые по-настоящему беспокоят население, а также сообщать важную и нужную для каждого информацию.

– Единственный вариант, как поддержать печатные издания – это возобновить массовую подпис­ку через трудовые коллективы, – выражает профессиональное мнение Александр Склабовский. – В первую очередь пример здесь должны подать госслужащие как патрио­ты. Далее – квазигосударственный сектор, крупные предприятия. В школах сейчас идет акция «Читающая школа», призванная стимулировать детей и юношество читать книги. Сюда надо включить и газеты. Нужно возрождать и дискуссион­ные клубы. Почему мы раньше были одной из самых читающих стран? Сначала к этому целенаправленно вели, подталкивали, потом движение набирало обороты, становилось добровольным и массовым. Возможно, надо вернуться к этому опыту. Конечно, с учетом современных реалий. Но суть в том, чтобы чтение вновь стало трендом. К слову о ново­введениях: сейчас мы распространяем и PDF-версию своей газеты (подобная подписка на электронную версию печатной газеты есть и у «Казахстанской правды». – Прим. ред.). То есть человек читает ту же самую газету в форме печатного издания, только в электронном виде. При желании он может распечатать хоть страницу, хоть статью. Я считаю, что работать сейчас нужно по этим направлениям. Но без помощи государства с подпиской нам выживать все сложнее…

Вместо постскриптума

В марте нынешнего года Министерством информации и общественного развития был опубликован документ, в котором говорится, что «периодичес­кие издания не утратили своей важной исторической роли в современном информационном пространстве. Второго февраля 1913 года казахскими интеллигентами Алиханом Букейханом, Мыржакыпом Дулатовым, Ахметом Байтурсыновым была создана газета «Казах», и она стала предшественником отечественной профессиональной журналистики… В связи с этим по инициативе МИОР РК проводится соответствующая работа по учреждению 2 февраля Днем национальной печати».

Новая памятная дата и придаваемая ей значимость вселяют надежду, что должное внимание уделят не только славному прошлому печатных изданий Казахстана. Возможно, меры поддержки современных газет будут предусмотрены и в активно обсуждаемом сейчас законопроекте «О масс-медиа».