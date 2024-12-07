Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года

Такое наказание последовало за проявление неуважения к тренерам, судьям и организаторам турнира, а также за нарушение спортивной этики Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: Скриншот видео

Минтуризма и спорта прокомментировал инцидент, произошедший на молодежном чемпионате Казахстана по боксу в Актау 5 декабря.

В день указанного поединка после встречи представителя Акмолинской области Дамира Ибрагимова и спортсмена из города Астана Кенесарыамира Маржикпаева тренер команды Астаны (и отец К. Маржикпаева) Ерик Маржикпаев выразил несогласие с решением судей, что привело к конфликту.

«Однако, успокоившись, Ерик Маржикпаев незамедлительно принес извинения судьям. В связи с этим инцидентом Казахстанская федерация бокса провела заседание Исполнительного комитета.

По итогам заседания Е. Маржикпаев был отстранен от участия в местных, республиканских и международных соревнованиях по боксу сроком на два года за проявление неуважения к тренерам, судьям и организаторам турнира, а также за нарушение спортивной этики Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

В будущем министерство примет конкретные меры и усилит профилактическую работу, чтобы предотвратить подобные ситуации и избежать повторения подобных инцидентов.

Ерик Маржикпаев - тренер с многолетним опытом работы в боксе, посвятивший свой труд на благо страны.