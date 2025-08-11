Это было уже третье подряд фиаско ФК «Актобе» под руководством наставника из Беларуси

Фото: instagram.com/fcaktobe_official

Вчера в центральном матче очередного тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) «Елимай» из Семея принимал «Актобе». В турнирной таблице команды расположились на пятом и четвертом местах соответственно, сообщает Kazpravda.kz

Счет в матче был открыт на 27-й минуте после назначенного «одиннадцатиметрового» в ворота хозяев поля, который хладнокровно реализовал полузащитник актюбинцев Жайро Жан - 0:1.

На 53-й минуте второго тайма футболистам «Елимая» удалось восстановить равновесие в счете, когда главный арбитр матча вновь поставил пенальти, теперь уже в ворота «Актобе», который реализовал нападающий хозяев Галымжан Кенжебек - 1:1. А спустя 11 минут всё тот же форвард, после грубой ошибки голкипера гостей, вывел «Елимай» вперед - 2:1 и установил окончательный счет в центральной игре тура.

Таким образом «Актобе» потерпел третье поражение кряду, сначала на выезде в рамках Лиги Конференций УЕФА разгромно проиграв пражской «Спарте» 0:4, затем дома уступил столичному «Женису» - 0:2.

После очередного фиаско, на официальном сайте клуба появилось сообщение об отставке Вячеслава Левчука.

«Главный тренер ФК «Актобе» Вячеслав Левчук уволен. Решение было принято с учетом последних результатов команды и внутренних обстоятельств. Коллектив клуба благодарит Вячеслава Дмитриевича за его нелегкий труд и желает удачи в будущих начинаниях», - сообщили в пресс-службе клуба.

После 19 проведенных туров «Актобе» занимает четвертую строчку в турнирной таблице КПЛ, набрав 33 очка. На пятом месте расположился «Елимай», у которого 32 очка в 20 играх.