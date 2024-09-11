Третий день ВИК-2024 принес в копилку Казахстана 23 медали

ВИК - 2024
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Среди них 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жамбы ату

В соревнованиях по жамбы ату в турецком стиле казахстанские спортсмены принесли сборной золотую и бронзовую медали. Ералхан Айкөз завоевал первое место. Айтбек Сарыбай – третье. 
 
Дәстүрлі садақ ату

В конно-спортивном комплексе «Арғымақ» продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени «Қалқан». Ербол Тапенов завоевал серебряную медаль, а Қанат Қасымхан выиграл бронзу.
 
Қазақ күресі

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова сегодня завершились соревнования по казак курес среди женщин и мужчин. Во второй день соревнований казахстанские борцы выиграли 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

«Золото» Казахстану принесли Ерсултан Музаппаров (до 100 кг), Зарина Сарипова (до 65 кг), Роза Нысантаевна (до 70 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (100+ кг). Серебряная медаль у Замзагуль Файзоллановой в категории до 77 кг. Две «бронзы»: Альбина Бахиева (свыше 77 кг) и Ерасыл Джанатаев (до 90 кг). Всего по итогам турнира у нашей сборной 15 медалей: 12 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые.
 
Кураш

На арене ледового дворца «Алау» завершились соревновались в узбекской борьбе кураш среди женщин и мужчин. Среди наших наград появились еще 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

«Серебро» сегодня для национальной сборной завоевали: Ернур Сулейменов (весовая категория до 60 кг), Айбек Казакбаев (до 66 кг), Толганай Абеуова (до 57 кг) и Нурдин Шаймерден (до 73 кг). «Бронзу» принесли: Марат Нигматуллаев (до 60 кг), Алтынай Нурханова (до 57 кг) и Адилет Ахметгали (до 73 кг).

Всего за два дня турнира сборная Казахстана завоевала в кураше 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.
 
Мас-рестлинг

В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане закончились соревнования по мас-рестлингу — национальному виду спорта народа Саха. Бронзовую медаль в категории до 75 кг в поединке с монгольской спортсменкой для казахстанской сборной завоевала Ольга Душаева. Среди мужчин также «бронзу» Казахстану принес Еркебұлан Ерлан в категории до 105 кг. Он вышел победителем из схватки с пакистанцем.
 
Көкпар

На ипподроме «Қазанат» в кокпаре сегодня сборная Казахстана обыграла команду США со счетом 12:4.  11 сентября наша команда встретится с кокпаристами из России.
 
Аударыспақ

В борьбе на лошадях «золото» Казахстану в весовой категории до 100 кг сегодня завоевал Сырым Ізбасаров. Также «золото» в категории свыше 100 кг завоевал Біржан Қосалиев. Серебрянную медаль нашей национальной сборной принес Есімхан Рахматілла в весе до 90 кг.
 
Тоғызқұмалақ

По итогам второго дня соревнований по тогызкумалаку команда Казахстана лидирует с общим результатом 23,5 очка.

#ВИК-2024 #третий день

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