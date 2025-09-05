Фото автора

В столичном Ботаническом саду состоялся парамарафон «Жігерлі Жандар», приуроченный к 30-летию Конституции Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Организаторами мероприятия выступили общественный фонд «Паралимпийский Тренировочный Центр» при поддержке акимата района «Есиль» и управления физической культуры и спорта Астаны.

На старт вышло более 80 человек, в первую очередь те, кто тренируется в Паралимпийском тренировочном центре, в том числе спортсмены-колясочники. Своими стараниями они хотят популяризировать массовый спорт среди людей с особыми возможностями.

Бежали и ехали участники на двух дистанциях - 1 км и 3 км. Вдоль всего маршрута были организованы посты с раздачей воды, стояли медицинские работники – участник мог поднять руку и сообщить о необходимости ему помощи.

К слову, еще до старта всем спортсменам измерили артериальное давление, и какая-то часть отсеялась сразу – выходить на дорожку им запретили.