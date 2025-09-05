Третий парамарафон «Жігерлі Жандар» прошёл в Астане

Общество,Столица
41
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Цель забега – сформировать позитивное отношение к жизни

Фото автора

В столичном Ботаническом саду состоялся парамарафон «Жігерлі Жандар», приуроченный к 30-летию Конституции Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Организаторами мероприятия выступили общественный фонд «Паралимпийский Тренировочный Центр» при поддержке акимата района «Есиль» и управления физической культуры и спорта Астаны.

На старт вышло более 80 человек, в первую очередь те, кто тренируется в Паралимпийском тренировочном центре, в том числе спортсмены-колясочники. Своими стараниями они хотят популяризировать массовый спорт среди людей с особыми возможностями.

Бежали и ехали участники на двух дистанциях - 1 км и 3 км. Вдоль всего маршрута были организованы посты с раздачей воды, стояли медицинские работники – участник мог поднять руку и сообщить о необходимости ему помощи.

К слову, еще до старта всем спортсменам измерили артериальное давление, и какая-то часть отсеялась сразу – выходить на дорожку им запретили.

- Пожелаю участникам самого главного – дойти до финиша! – дал напутствие исполнительный директор Параолимпийского тренировочного центра Абдусаид Назаров, отметивший значимость подобных мероприятий на пути развития инклюзивного спорта и формирования позитивного отношения к жизни.

#Жігерлі Жандар #парамарафон

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Сначала примерьте на себя
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Креативные идеи рождаются в школах
Распоряжение Главы государства
Путь к сближению и взаимному доверию
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Возводить мосты дружбы
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
35 школ Атырауской области остались без директоров
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Более 350 тонн продукции привезут фермеры двух областей в А…
ООН сообщила, сколько детей рождается каждый час в мире
Матч Казахстан – Уэльс: движение авто временно ограничат у …
Ключевая роль молодежи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]