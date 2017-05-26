Третий завод по производству ракет построил Иран

Иран построил третий подземный завод для производства ракетных вооружений. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
"Мы планомерно наращиваем оборонную мощь. Могу объявить, что за последние несколько лет в Иране силами КСИР был построен третий подземный завод по производству ракет", – сказал генерал, выступая в городе Дизфуль.
Хаджизаде сообщил также, что КСИР разрабатывает новую баллистическую ракету класса "земля – земля".
Как отмечается, ракетная программа Тегерана вызывает опасение у соседей Ирана – суннитских стран Персидского залива, а также у Израиля. После того как Иран 29 января испытал баллистическую ракету средней дальности, США расширили санкции против Тегерана.
"Естественно, что наши враги – Америка и сионистский режим – раздосадованы нашей программой, так как они хотят иметь слабый Иран", – заявил бригадный генерал Хаджизаде.
