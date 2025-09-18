Как отметил депутат ­Ельнур Бейсенбаев, за последние два года были реализованы комплексные меры, направленные на защиту прав и безопасности детей. Приняты законы, разработаны программы. Однако, несмотря на это, правонарушения и тяжкие преступления в отношении и с участием детей и подростков по-прежнему не прекращаются.

– Вот несколько последних случаев только в Жамбылской облас­ти. Три случая гибели школьников от рук ровес­ников всего за 15 дней в одном регионе – это тревожный сигнал, требующий неотложной реакции! Эти события являются проявлением недостатков не только в одной конкретной школе или регионе, но и в системе воспитательной работы нашего общества в целом, – считает мажилисмен.

По его мнению, в школах уделяется приоритет качеству образования, однако воспитательная работа зачастую остается лишь на бумаге. В результате среди учащихся недостаточно развиты навыки взаимного уважения и мирного разрешения конфликтов. Депутат и его коллеги требуют ввести в образовательных учреждениях антибуллинговые программы, в каж­дой школе усилить службу психологической помощи и принять конкретные программы, направленные на систематическое обучение детей предотвращению агрессии, управлению эмоциями и навыкам разрешения конфликтов. Важно, отметил Ельнур Бейсенбаев, для укрепления дружбы между детьми и формирования их тесного живого общения, вместо онлайн-­взаимодействия ввести в школах меры по ограничению массового использования смартфонов.

Следуя повестке заседания, мажилисмены одобрили в первом чтении поправки по вопросам архивного дела, представленные вице-министром культуры и информации Айбеком Сыдыковым. Поправки вносятся в Трудовой кодекс и ряд профильных законов. Ключевым нововведением станет внедрение информационной системы «Единый электронный архив документов». Она обеспечит хранение всей оцифрованной архивной документации и автоматизацию бизнес-процессов государственных и ведомственных архивов.

При этом предлагается обязать физические и ­юридические лица передавать в архивы экземпляры аудиовизуальных документов, созданных за счет средств госбюджета. Эта мера позволит обеспечить полноценное комплектование Национального архивного фонда документами, отражающими события и факты истории независимого Казахстана. Вместе с тем определен состав фонда, в него включены новые виды документов: опытно-конструкторская, проектно-сметная, градостроительная документации и другие.

В ходе обсуждения мажилисмены задали докладчику и представителям ответственных госорганов вопросы о формате хранения и защите данных в едином электронном архиве, состоянии архивных хранилищ и планах по их модернизации. Отдельное внимание было уделено кадровым вопросам: дополнительным выплатам специалистам, мерам по привлечению молодежи и повышению прес­тижа профессии. Поднимались также вопросы расширения доступа научного сообщества и исследователей к архивным документам, коммерциализации архивного дела и возможных выгод для государства.

По итогам рассмотрения депутаты одобрили законопроект в первом чтении, его обсуждение продолжится на заседаниях рабочей группы.

В завершение заседания депутаты утвер­дили План основных мероприя­тий по реализации полномочий Мажилиса­ Пар­ламента VIII созыва на четвертую сессию.