Тревожный сигнал

Парламент
4
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилисмены на пленарном заседании под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова выразили обеспокоенность участившимися случаями насилия среди подростков

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Как отметил депутат ­Ельнур Бейсенбаев, за последние два года были реализованы комплексные меры, направленные на защиту прав и безопасности детей. Приняты законы, разработаны программы. Однако, несмотря на это, правонарушения и тяжкие преступления в отношении и с участием детей и подростков по-прежнему не прекращаются.

– Вот несколько последних случаев только в Жамбылской облас­ти. Три случая гибели школьников от рук ровес­ников всего за 15 дней в одном регионе – это тревожный сигнал, требующий неотложной реакции! Эти события являются проявлением недостатков не только в одной конкретной школе или регионе, но и в системе воспитательной работы нашего общества в целом, – считает мажилисмен.

По его мнению, в школах уделяется приоритет качеству образования, однако воспитательная работа зачастую остается лишь на бумаге. В результате среди учащихся недостаточно развиты навыки взаимного уважения и мирного разрешения конфликтов. Депутат и его коллеги требуют ввести в образовательных учреждениях антибуллинговые программы, в каж­дой школе усилить службу психологической помощи и принять конкретные программы, направленные на систематическое обучение детей предотвращению агрессии, управлению эмоциями и навыкам разрешения конфликтов. Важно, отметил Ельнур Бейсенбаев, для укрепления дружбы между детьми и формирования их тесного живого общения, вместо онлайн-­взаимодействия ввести в школах меры по ограничению массового использования смартфонов.

Следуя повестке заседания, мажилисмены одобрили в первом чтении поправки по вопросам архивного дела, представленные вице-министром культуры и информации Айбеком Сыдыковым. Поправки вносятся в Трудовой кодекс и ряд профильных законов. Ключевым нововведением станет внедрение информационной системы «Единый электронный архив документов». Она обеспечит хранение всей оцифрованной архивной документации и автоматизацию бизнес-процессов государственных и ведомственных архивов.

При этом предлагается обязать физические и ­юридические лица передавать в архивы экземпляры аудиовизуальных документов, созданных за счет средств госбюджета. Эта мера позволит обеспечить полноценное комплектование Национального архивного фонда документами, отражающими события и факты истории независимого Казахстана. Вместе с тем определен состав фонда, в него включены новые виды документов: опытно-конструкторская, проектно-сметная, градостроительная документации и другие.

В ходе обсуждения мажилисмены задали докладчику и представителям ответственных госорганов вопросы о формате хранения и защите данных в едином электронном архиве, состоянии архивных хранилищ и планах по их модернизации. Отдельное внимание было уделено кадровым вопросам: дополнительным выплатам специалистам, мерам по привлечению молодежи и повышению прес­тижа профессии. Поднимались также вопросы расширения доступа научного сообщества и исследователей к архивным документам, коммерциализации архивного дела и возможных выгод для государства.

По итогам рассмотрения депутаты одобрили законопроект в первом чтении, его обсуждение продолжится на заседаниях рабочей группы.

В завершение заседания депутаты утвер­дили План основных мероприя­тий по реализации полномочий Мажилиса­ Пар­ламента VIII созыва на четвертую сессию.

#мажилис #заседание

Популярное

Все
Невероятное из простого
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Не роскошь, а средство передвижения
Четверть века на страже южных рубежей
Так судьба распорядилась
В тандеме
Дорога к знаниям открыта!
Диалог будет продолжен
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и б…
Важная повестка дня
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной пробл…
«Это будет новое качество парламента» – спикер Сената о пре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]