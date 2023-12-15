"Трезвый водитель" обокрал пьяную клиентку в Астане

По подозрению в краже задержан 21-летний астанчанин, оказывавший услуги «трезвого водителя», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД.

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, парень принял заказ в мобильном приложении такси, забрал двух молодых женщин из ресторана. Доехав до адреса, владелица автомобиля пригласила парня в квартиру, где они стали распивать спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что клиентка уснула, парень ушел, прихватив с собой ее смартфон.

«В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Задержанный дал признательные показания, похищенный телефон, который он сдал в ломбард, изъят и возвращен владелице», — рассказали в правоохранительных органах.

Также в департаменте полиции добавили, что проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.