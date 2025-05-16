Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность

Возврат активов,Спорт
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Это ФОК, ледовый дворец и ТОО «Областная футбольная команда «Атырау»

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В соответствии с поручением Главы государства по эффективному развитию спортивной инфраструктуры три крупных спортивных объекта, находившихся в доверительном управлении, вернули в государственную собственность, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры, спорта и туризма Нурбол Сыдыков, это физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовый дворец и ТОО «Областная футбольная команда «Атырау». Теперь эти объекты будут находиться под прямым контролем управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области.

- Эти изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности деятельности в спортивной сфере региона, а также на улучшение качества обслуживания спортивных объектов. После возвращения под государственный контроль начнётся системная работа по обновлению материально-технической базы и улучшению качества услуг. Кроме того, эти объекты станут более доступными для населения, - пояснил Нурбол Сыдыков.

В возвращенных в госсобственность спортивных учреждениях продолжат функционировать бесплатные кружки и спортивные секции для детей и подростков.

Также начаты процедуры по возврату в госсобственность центрального плавательного бассейна, ранее переданного в доверительное управление.

 

#Атырау #возврат #госсобственность #спортобъекты

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