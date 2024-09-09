Три миллиона тонн ферросплавов произведено к юбилею уникального цеха АЗФ

Металлургия
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Капсулу под строительство индустриально-инновационного проекта на Актюбинском заводе ферросплавов торжественно заложили в 2010 году

Фото: ERG

Через четыре года цех уже построили и запустили, получив первую тонну продукции. Через 10 непростых лет, когда многое происходило впервые, с большой уверенностью можно признать - риск удался!  В 2017 году решились взять весь процесс в свои руки. В итоге цех на проектную мощь выведен актюбинскими металлургами без участия извне.

Суть всех перемен кроется в так называемой «мелочи». По классической технологии выплавки металла до 40% мелких фракций неприменимы в производстве. Из-за этого часть руды долгое время отправлялась на отвалы. Внедрение печей постоянного тока в четвертом цехе позволило напрямую перерабатывать отходы, что серьезно снизило нагрузку на окружающую среду.

«Для «Казхрома» это очень важно. Ведь перерабатывая всю добываемую руду, мы значительно усилили свои мощности по производству высокоуглеродистого феррохрома. Это снизило себестоимость продукции, не повлияв на ее качество», - рассказал генеральный директор АО «ТНК «Казхром» (ERG) Сергей Прокопьев.

Лучше один раз увидеть

Работа буквально кипит в одной точке. Огромный грузовик увозит на полигон пылающий котел со шлаком, а через несколько минут рядом на «пастель» уже разливают чистый металл. За процессом следит плавильщик в огнеупорном плаще. Остывший осадок раздробят в щебень, нужный для ремонта автодорог и благоустройства жилых массивов. Он не токсичен.

«Нагретая горная масса за счет высокой температуры превращается в жидкость и начинает течь. Шлак начинает выходить при температуре 1800 градусов. Зрелище красочное, подобно извержению вулкана. Люди, чтобы увидеть такое, отправляются в Исландию, а для нас это повседневная рутина», - поясняет директор АЗФ Ержан Абдулабеков.

В цеху четыре печи, мощность каждой 72 МВт постоянного тока, но уже практикуют 75 МВт. Показатель рекордный для отрасли. Для сравнения, достижение ближайшего аналога, а он находится в ЮАР - 60 МВт. Проектная производительность четвертого цеха 440 тысяч тонн в год. К юбилею выплавлено 3 млн тонн ферросплавов, основная часть продукции идет на экспорт. Спрос большой из-за максимального содержания хрома - до 70%. Еще одно сравнение, показатель самого ближайшего конкурента – 55%.

Как работают традиционные печи, можно увидеть в первых цехах. Они продолжают работать за счет переменного тока, из-за чего не «любят» мелкую руду, которую и перерабатывает четвертый плавильный цех.

«Комсомолка» всегда молода!

Так называется печь №11, выдавшая первый металл еще в далеком 1943 году. Ее не снесли, как было задумано на стадии строительства цеха №4, а модернизировали, теперь она более экологична, безопасна. Обновят и другие печи.

«Никогда не надо бояться изменить свое решение, если созрело лучшее. Первый и второй плавильные цеха в строю, их потенциал не исчерпан. Чтобы соответствовать мировым стандартам, особенно в области охраны окружающей среды, мы провели также модернизацию газоочистного оборудования первого и второго плавильных цехов. Время показало, что мы нашли лучшее решение первоначальной задумки», - отметил глава «Казхрома» Сергей Прокопьев.

Примечательно, что пока шел разговор о газоочистной установке, над ее трубой величаво кружил орел. Как рассказал генеральный директор компании, прежние электрофильтры заменили рукавными, теперь степень очистки доходит до 99%. Выбросы твердых веществ в атмосферу снижены на 30%. По сути это большой промышленный пылесос, куда по трубам поступает газ. Очищенную массу не выбрасывают, потому что в ней содержится хром. Пыль прессуют в брикеты и возвращают в печи.

Следующий этап эффективности - начато проектирование утилизационной электростанции, в качестве топлива для нее будет использоваться ферросплавный газ. Через пару лет появится возможность производить дополнительно 80 МВт электроэнергии для нужд завода. Фактически одна из четырех печей четвертого цеха будет работать за счет бесплатного сырья.

Идейные вдохновители и создатели всех этих новшеств были приглашены на празднование 10-летия запуска плавильного цеха №4. Людям было, что вспомнить, и, возможно, что-то подсказать своим последователям. В память об этом историческом событии руководство «Казхрома» вручило гостям благодарственные письма и премии.

«Да, у нас не все получалось сразу, мы прошли достаточно долгий путь, чтобы добиться намеченного. Наверное, таков путь первопроходца, все же плавильный цех №4 не имеет аналогов в мире по мощности и по качеству производимых ферросплавов», - отметил на торжестве Сергей Прокопьев.

#металлургия #цех #ферросплавы #АЗФ

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