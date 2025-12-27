Двойная нагрузка

Совсем не радужные перспективы рисуют представители дорожной отрасли накануне вступления в силу с 1 января 2026 года статьи 38-2 Закона РК «Об автомобильном транспорте», запрещающей передвижение по дорогам общего пользования трехосных самосвалов массой выше 25 тонн.

Даже если самосвал загружен всего наполовину и общая масса достигает, к примеру, 20 тонн, его владельцу уже грозит штраф. И это большая проблема. В первую очередь для самого дорожно-строительного бизнеса. Ведь подобная грузовая техника используется при строительстве автострад и прокладке инженерных коммуникаций.

– Каким образом наша дорожно-строи­тельная организация должна осуществлять государственные проекты? Если, допустим, использовать 10–15-тонные КамАЗы, это, во-первых, повысит наши расходы, поскольку вмес­то одного рейса спецтехнике придется делать два-три, а во-вторых, существенно увеличит время и затраты на транспортировку материалов. Мы не будем успевать дороги строить. А ведь в нашем регионе строительный сезон очень короток: с мая по октябрь, – привел доводы представитель ТОО «АБЗ Плюс» Багир Омаров.

Кроме того, переход на спецтехнику низкой грузоподъемности приведет к существенному удорожанию проектов. Это значит, что завтра на реконструкцию и ремонт дорог будут просить уже вдвое больше денег, чем выделяется сейчас. Произойдет двойная нагрузка на бюджет, считает дорожник.

– Дорожный подрядчик не будет работать себе в убыток, он просто откажется от участия в тендерах, – отмечает депутат костанайского областного маслихата Александра Сергазинова.

Есть строительные компании, где заняты десятки тысяч работников, и им придется полностью сворачивать участие в дорожно-строительных проектах, а это чревато социальной напряженностью.

– У меня знакомый каждые три месяца вынужден ездить в Бангладеш на заработки, чтобы там работать на самосвале, ибо у нас не столь высокая зарплата… А что будет дальше? Сколько семей могут остаться без дохода? – задала вопрос Александра Сергазинова.

Дайте отсрочку!

Руководство инспекции транспортного контроля, на чьи плечи, собственно, и будет возложена обязанность по обеспечению исполнения новых норм закона, напоминает: предпринимателям уже давали трехлетнюю отсрочку. Но те считают, что этого мало, и просят повременить с вводом в действие правил, чтобы у бизнеса была возможность подготовиться, ежегодно закупая спецтехнику, которой разрешено передвигаться без ограничений.

– Насколько мне известно, ряд крупных компаний сильно закредитованы в рамках лизинга, львиную долю которого составляют как раз трехосные самосвалы. Причем некоторые из них куплены еще до разработки новшеств, то есть до 2022 года. Спецтехника выдается в лизинг на семь лет. Соответственно, если эти транспортные средства поставят на прикол, они просто никогда не окупятся. Взять новую грузовую технику нет возможности, поскольку предприятия еще не рассчитались по старым лизингам. Считаю, нужно дать возможность имеющимся самосвалам доработать свой срок, чтобы предприниматели могли за них рассчитаться с банками и обновить парк, – заявил депутат областного маслихата Руслан Мамедов.

И депутаты, и предприниматели сходятся во мнении, что, прежде чем вводить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов массой более 25 тонн, для начала необходимо запретить их ввоз. Иначе возникает парадокс: завозить, значит, самосвалы можно, а работать на них нельзя...

По некоторым подсчетам, под удар на сегодняшний день попадает до 50 тыс. трехосных самосвалов по всей респуб­лике.

– Нечто подобное мы уже проходили с праворульными машинами. Помните, какие были социальные волнения? Но потом владельцам таких авто дали время на легализацию. Был запрещен ввоз праворулек – и все, тема закрылась... И здесь не следует торопиться. Считаю, что с 1 января 2026 года нужно запретить ввоз трехосных самосвалов, дать бизнесу еще три года, чтобы предприниматели успели окупить закупленную технику, а уж потом запрещать эксплуатацию, – прозвучала идея.

По другому пути

Депутаты, имеющие опыт работы в дорожном строительстве, считают, что на проблему нужно взглянуть под другим углом. Если эксплуатацию трехос­ных самосвалов запрещают для того, чтобы сохранить дорожное полотно, по которому они ездят, так, может, проще было бы изменить подходы к ремонту и реконструкции магистралей?

– Дороги – это артерии, по которым перемещаются грузы. Грузы в свою очередь – валовой продукт республики. При этом новая норма, однозначно, сузит артерии из-за сокращения грузопотоков, а значит, снизит и объемы ВВП. Проблема знаете в чем? В том, что мы ремонтируем дороги, которые были построены 50–60 лет назад. И делаем это по старым технологиям. В результате трассы разрушаются даже при проезде спецтехники низкой грузоподъемности. Именно такую картину можно наблюдать сегодня на автодороге Житикара – Чайковское, по которой курсируют не самосвалы, а битумовозы. Они уже разрушили эту дорогу прак­тически полностью, – констатировал Руслан Мамедов.

Депутат считает, что Казахстану пора перейти на новые стандарты – не «латать» ежегодно одни и те же дорожные дыры, прикрываясь средним ремонтом, а делать качественную реконструкцию: сначала выложить бетонную подушку, а только потом сверху асфальтировать.

По словам Руслана Мамедова, сегодня такие технологии применяют в Китае, странах Европы и в соседней России. Новые стандарты им здорово помогают. Так, может, и нашей республике следует перенять подобный опыт?