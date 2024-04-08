Тридцать вдохновляющих историй

В Астане открылась выставка «ООН и Я – 30 вдохновляющих историй». Здесь рассказывается о казахстанцах, чья стойкость, целеустремленность и вера в лучшее будущее не только изменили их собственные жизни, но и внесли вклад в устойчивое развитие. Каждая история свидетельствует о силе человеческого духа и важности содействия со стороны глобального сообщества.

На протяжении более 30 лет ООН активно поддерживает различные инициативы и проекты в Казахстане, способствуя развитию общества и улучшению качества жизни его граж­дан. В 2023 году наша страна реа­лизовала множество инициатив для продвижения устойчивого развития: принята Cтратегия углеродной нейт­ральности, новый Социальный кодекс, ускорено инклюзивное предоставление услуг на основе цифровых технологий, приняты меры по улучшению защиты социально-экономических прав уязвимых групп.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила, что выставка «ООН и Я» – это не только про Организацию Объединенных Наций, это про каждого человека, который вносит свой вклад в общее благо мира.

– Выставки, подобные этой, очень важны и служат напоминанием о невероятной стойкости и силе человеческого духа и вдохновляют нас на дальнейшую работу по построению более справедливого, равноправного и устойчивого мира, – сказала она.

Среди героев выставки – сенатор Ляззат Калтаева, которая защищает права людей с инвалидностью, бывшая беженка из Афганистана Ясамин, которая благодаря поддержке ООН учится на врача. Куралай Бекенова стала пионером движения Y-PEER, выступающего за гендерное равенство и права человека. Эльдар Шибанов достиг значительного успеха в кинематографе, получив финансирование Венецианского кинофестиваля за свой сценарий «Горный лук». Асем Тажиева совершает настоящую революцию с помощью своего социального стартапа Ozim Platform, предоставляя важную информацию для родителей, включая тех, у кого дети с инвалидностью. И это лишь малая часть историй, представленных в проекте.

– Будучи бенефициаром «ООН-женщины», проходя акселерационную программу UN-Women’s 2023, я попала в топ-5 женщин-предпринимателей в Казахстане и с помощью этой программы получила информацию о том, как масштабировать свой продукт. В партнерстве с ЮНИСЕФ мы получили стартап статус, который был инициирован ООН, это Digital public goods – цифровые общественные блага, которыми можно пользоваться в различных странах, – поделилась Асем Тажиева.

За 2023 год совместно с партнерами ООН оказала поддержку Казахстану на сумму 33,3 млн долларов США.