В рамках развития идеологемы «Закон и Порядок» Агентство РК по финансовому мониторингу провело форум AFM Online 2025 «Цифровые триггеры XXI века». Цель мероприятия – обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности.
В форуме приняли участие более 2 000 человек, в том числе руководители госорганов, эксперты, блогеры-миллионники и общественные деятели. Отметим, что встреча была организована в первую очередь для повышения осведомленности граждан и защиты их от финансового мошенничества.
Участники обсудили риски участия в финансовых пирамидах, деятельность дропов, ответственность за интернет-мошенничество и меры профилактики. Образовательные выступления сопровождались интерактивными форматами: актеры сериалов «Патруль» и «Копы 667» показали эскизы о финансовых мошенничествах.
Особое внимание вызвали выступления популярных блогеров, которые поделились своими реальными историями с мошенничеством и дали ценные советы, как распознавать и проверять цифровые ловушки.
Форум стал эффективной площадкой для диалога государства и общества, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.