Триггеры XXI века

Цифровизация,Закон и Порядок
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Кадиша Ныгмет

В рамках развития идео­логемы «Закон и Порядок» Агентство РК по финансовому мониторингу провело форум AFM Online 2025 «Цифровые триггеры XXI века». Цель мероприятия – обсуж­дение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В форуме приняли участие более 2 000 человек, в том числе руководители госорганов, эксперты, блогеры-миллионники и общественные деятели. Отметим, что встреча была организована в первую очередь для повышения осведомленности граждан и защиты их от финансового мошенничества.

Участники обсудили рис­ки участия в финансовых пирамидах, деятельность дропов, ответственность за интернет-мошенничество и меры профилактики. Образовательные выступ­ления сопровождались интерактивными форматами: актеры сериалов «Патруль» и «Копы 667» показали эскизы о финансовых мошенничествах.

Особое внимание вызвали выступления популярных блогеров, которые поделились своими реальными историями с мошенничеством и дали ценные советы, как распознавать и проверять цифровые ловушки.

Форум стал эффективной площадкой для диалога государства и общества, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

#цифровизация #триггеры #форум, АФМ

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